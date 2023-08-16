باريس سان جيرمان يعلن رحيل لاعبه الأرجنتيني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل لاعبه لياندور باريديس إلى صفوف فريق روما الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندور باريديس في صفقة بيع نهائي.

وأضاف البيان أن باريديس الفائز بكأس العالم الأخيرة مع الأرجنتين، قضى الموسم الماضي معارا لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت بعض التقارير أن النادي الباريسي سيحصل على 2.5 مليون يورو نظير بيع لاعبه، قد ترتفع إلى 4.5 مليون يورو بإضافة بعض الحوافز المادية.

يذكر أن باريديس انتقل إلى سان جيرمان في يناير 2019 قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسبق للاعب الأرجنتيني أن حمل قيمص فريق العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 2014 إلى 2017.