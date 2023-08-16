عقد عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماع برؤساء لجان الشهادة الثانوية (الدور الثاني)؛ لإلقاء المزيد من الضوء على التعليمات الخاصة بأعمال لجان الامتحانات، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات بداية الأسبوع المقبل.

وتناول الاجتماع شرح توضيحي لكافة المعلومات الخاصة بكيفية قيادة اللجان، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لسير الإمتحانات للخروج بها إلى بر الأمان وتنظيم اللجان، مؤكدا على إنه قد تم استلام أسئلة امتحانات الدور الثاني، لوصولها مقار اللجان فى المواعيد المحددة دونما تأخير، مضيفاً أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية تجرى على قدم وساق حيث تم انتقاء المشاركين بأعمال التصحيح ورصد الدرجات بعناية فائقة لتفادى الوقوع فى الأخطاء حفاظًا على مصلحة الطالب فى المقام الأول.



ومن جانبه قام مدير الامتحانات بالمنطقة، عطية سالم، بالرد على كافة استفسارات الحضور عن كيفية التغلب على كافة المعوقات، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن المنطقة قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع كافة اللجان أثناء امتحانات الدور الثانى.

وجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى من المقرر انطلاقها صباح السبت الموافق 19/8/2023 بمواد " الفقه، التوحيد ، الجبر ، الهندسة الفراغية " على أن تختتم بمادة "الفيزياء" صباح الاثنين الموافق 28 / 8 / 2023 لطلاب القسم العلمي، و"التاريخ" للقسم الأدبي.

رئيس “أزهر مطروح” يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية للدور الثاني

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