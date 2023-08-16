الجزار: تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي لتحسين المياه ببحيرة قارون

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وموقف المشروعات التي تم ويجري تنفيذها خلال عام 2023.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، شهد طفرة كبيرة فى كم ونوع الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014، مشيرا إلى أنه تم أيضا إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتهدف لتغطية كامل الريف المصرى بخدمات الصرف الصحى، بجانب المشروعات التنموية الأخرى التى تشتمل عليها المبادرة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الإسكان، أن محافظة الفيوم، حظيت باهتمام القيادة السياسية، لتطوير البحيرات الطبيعية، ومنها بحيرة قارون، حيث تم تخصيص مبلغ 9 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي، والذى سيسهم في تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون، وخفض تأثير مياه الصرف بها، ويتكون المشروع من (إنشاء 54 محطة رفع صرف صحى جديدة – توسيع شبكات صرف صحى قائمة بحوالى 650 كم – إنشاء 145 كم خطوط طرد – إحلال وتجديد 6 محطات معالجة صرف صحى – إنشاء 5 محطات معالجة صرف صحى جديدة – توسعة 4 محطات معالجة قائمة – إعادة تأهيل 3 محطات معالجة صرف صحى – شراء 28 سيارة كسح لخدمة المناطق الريفية ذات التعداد السكانى الأقل من 1400 نسمة).

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم تخصيص نحو 200 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد، ومد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم، وتشمل (محطة صرف صحي تطون - محطة صرف صحي خلف النادي وسنورس 1 - رافع طامية، خط طرد محطة رفع صرف صحي منيا الحيط الفرعية - خط طرد ومحطة رفع الفرعية بقريه طبهار - خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز طامية - خطوط مياه بمركز الفيوم - خطوط مياه مدينة الفيوم - توصيل الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة بناحية مفارق السبيل طريق أبو كساه - إحلال وتجديد الصرف الصحي بقرية شكشوك - توسعة محطة معالجة سنهور البحرية - استكمال الصرف الصحي بقرية السعيدية).

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم رفع كمية المياه المنتجة سنويا بالمحافظة إلى 320 مليون م3، وإصلاح وصيانة 11200 نقطة تسريب، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بطول 30 كم بأقطار مختلفة على مستوي المحافظة، بجانب العمل على تحسين الضغوط بأطراف الشبكة من خلال تركيب وحدات رفع بقري (فانوس – أبو كساه – العلوية – سعودي – الحناوي – ابهيت الحجر)، وتم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لمحطة مياه قحافة الجديدة، وجارٍ العمل على تأهيل (محطة مياه العزب الجديدة – محطة مياه الريان)، وتأهيل عدد من محطات رفع الصرف الصحي، ومحطة معالجة حنين، للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات متنقلة مجهزة لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أي شكوي، حيث تم رفع 370 ألف عينة خلال العام المالى 2022/2023، من محطات وطرود وشبكات مياه الشرب والسيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي، وفي مجال إحكام الرقابة علي الصرف الصناعي، تم إصدار 883 مطالبة (مالية – توفيق أوضاع)، وبلغ عدد التراخيص الجديدة 220 ترخيصا خلال العام، مما ساهم في زيادة نسبة العينات المطابقة، وفى الوقت نفسه يسعى القطاع التجارى لتحقيق أهداف الشركة من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتفعيل منظومة القراءة والتحصيل "pos" بالفروع المختلفة، وتم توفير وبيع 84 ألف قطعة موفرة، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى (فورى – خالص) للعملاء أصحاب عدادات الدفع المسبق، علاوة على تشغيل مراكز شحن بكافة الفروع، كما تم تركيب 31314 عدادا ميكانيكيا ومسبق الدفع.

وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار: حصلت الشركة على المركز الأول على مستوى شركات الوجه القبلى فى مسابقة تنمية المهارات، كما فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة (مهارات فردية)، وتم تنظيم 156 دورة تدربيبة بإجمالى عدد متدربين بلغ 1824 متدرباً، وتم ترقية 281 من العاملين بالشركة ممن توافرت فيهم شروط الترقية، وتم منح العلاوة التشجيعية لـ214 موظفاً وفقا للضوابط والقواعد المنظمة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم استكمال تأهيل 8 غرف طوارىء بمعدات السلامة والصحة المهنية لمواجهة الأزمات ليصل عدد غرف الطوارىء المؤهلة إلى 15 غرفة تغطى مختلف مواقع الشركة، وتم إنشاء عنبر ومخزن للكلور طبقاً للمواصفات القياسية والأكواد المصرية بمجمع محطات جنوب الفيوم، وتم توقيع الكشف الطبى وتطعيم 1400 من العاملين بمحطات وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وأوضح أنه فى إطار الخطة التوعوية السنوية للشركة، تم تنفيذ 1800 نشاط، بـ150 مدرسة شارك فيها 15 ألف طالب ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم" بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وتم تنفيذ 210 ندوات توعية وورش سباكة خفيفة، وبلغ عدد المستفيدين منها حوالى 85 ألف مواطن، وتنفيذ 130 نشاطا خلال الأسبوع المائى، والذي شارك فيه 9500 فرد، وتم تنفيذ حوالى 79 حملة طرق أبواب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقرى برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وتم استطلاع رأى 3600 مواطن من أهالى المحافظة لقياس مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة، كما تم توقيع 68 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لـ12930 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى اطار الدور المجتمعى للشركة، والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، التواصل الدائم والمستمر مع العملاء عبر قنوات متعددة، ومنها، الخط الساخن والذى نجح فى الرد على 24207 شكاوى (مياه، صرف، جودة، محاسبة، وشكاوى مشروعات)، كما استقبلت الشركة 634 شكوى من خلال المواقع الإلكترونية، والصحف الورقية، وشكاوى البوابة الحكومية، ووزارة الإسكان.