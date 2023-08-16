لبنان تعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 البحري

كشف علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

وأوضح عبر حسابه على "إكس"، (تويتر سابقا)، إن "باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أعلن في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد حوالي 90 يوما من بدء الأعمال.