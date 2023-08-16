ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان تعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 البحري

التنقيب عن النفط
التنقيب عن النفط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن "وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر".

وأوضح عبر حسابه على "إكس"، (تويتر سابقا)، إن "باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أعلن في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد حوالي 90 يوما من بدء الأعمال.

علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التنقيب عن النفط