ads
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخميس.. بدء اختبارات القبول لوظائف مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

مدرسة we بالوادي
مدرسة we بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجاري،  بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة و الأزهرية، مؤكدًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين  إلى مجموعات  لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين  من مركزي الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.

WE للتكنولوجيا التطبيقية اختبارات التربية والتعليم القبول مدرسة الوادي الجديد