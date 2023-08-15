الخميس.. بدء اختبارات القبول لوظائف مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجاري، بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة و الأزهرية، مؤكدًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لعدم التزاحم، على أن يُعقد اختبار المتقدمين من مركزي الخارجة وباريس بمقر مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة، واختبار المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمقر مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية.