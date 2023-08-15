غدا.. "فريدة" ضمن عروض مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن

يشهد مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، العرض المسرحي المصري "فريدة"، في السادسة مساء غد الأربعاء، ضمن عروض المسابقة الرسمية بمهرجان الزرقاء للمونودراما، فعاليات دورته الأولى، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث يأخذنا العرض في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العمل مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصةً أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، لكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

مونودراما «فريدة» عن نص «أغنية البجعة» للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيكوف، ومن بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رءوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

يقام مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن فى نسخته الأولى، برعاية وزارة الثقافة الأردنية، فى الفترة من ١٠ حتى ١٨ أغسطس الجارى، على قاعات ومسرح مركز عبد الله الثانى الثقافى، ويشارك فيه ١٢ دولة عربية، وهم: "مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، وليبيا، والجزائر، وفلسطين، واليمن، والعراق، وسلطنة عمان، وسوريا، والبحرين".