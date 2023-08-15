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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 عمال غرقًا في بيارة صرف صحي بالغربية

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت قرية سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية واقعة مأساوية حيث لقي 3 عمال مصرعهم غرقا داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية بعدما أصيبوا بحالة من الاختناق الشديد وفقدان للوعي أثناء نزولهم لتطهيرها ليسقطوا داخل البيارة فيما تم إنقاذ أحد المواطنين حاول النزول لإنقاذهم وتم نقله في حالة خطيرة للمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنبو التابعة لمركز زفتى بسقوط 4 عمال داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث مركز شرطة زفتى والحماية المدنية والإسعاف وتبين سقوط أربعة عمال داخل إحدى بيارات الصرف الصحي حيث قام أحد العمال بالنزول إلى البيارة لتطهيرها إلا أنه لم يخرج فحاول زملاؤه إنقاذه فسقطوا جميعا داخل البيارة بعد إصابتهم باختناق شديد وسقوط مواطن آخر في المياه حاول إنقاذهم.

ودفعت أجهزة الحماية المدنية بعدد من الغطاسين إلى داخل البيارة التي شهدت الحادث وتم انتشال جثة كلا من حسن محمد 28 سنة ورضا رمضان السقا 30 سنة مقيم بالدقهلية وحسن السيد 45 سنة وإسلام عبد الهادي 26 سنة مقيم بقنا ومحمد ا 33 عاما سائق توك توك مصاب باختناق شديد وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى زفتى العام.
تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء أهلية المتوفين لسؤالهم تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.

الأجهزة الأمنية الحماية المدنية الصرف الصحى امن الغربية