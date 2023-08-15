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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحسم موقف ثنائي خط الوسط من الاستمرار بالفريق في الموسم الجديد

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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حدد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، موقفه من استمرار ثنائي الفريق عمرو السيسي وأشرف روقا مع الفريق الأبيض بالموسم الجديد .

وأبلغ أوسوريو، إدارة الزمالك برغبته في الاستمرار الثنائي لحاجة الفريق لهم فنيا، بالإضافة لتواجد نبيل عماد دونجا الذى يعتبره أوسوريو من اللاعبين المهمين والأساسي له في خط وسط الزمالك . 

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.

أوسوريو الزمالك عمرو السيسي أشرف روقا