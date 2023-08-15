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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولته المسائية

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، منها مستشفى السنطة المركزي التي يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع في بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل بمستشفى السنطة المركزي بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف" عزل، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى86٪.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العيادات الخارجية العلاج الطبيعى الغسيل الكلوي