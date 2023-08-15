حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بثلاث محافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (56) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية –18 بندقية خرطوش- طبنجة- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزائن) بحوزة (43 متهم لـ"36 منهم معلومات جنائية").

ضبط (14) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14 متهم لـ "10منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (507) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (637) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

