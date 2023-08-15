رئيس جامعة حلوان يفتتح المعرض الفني التشكيلي لأعمال أعضاء تدريس "الديكور والأزياء"

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب المعرض الفني التشكيلي لأعضاء من هيئة التدريس بقسم المسرح تخصص الديكور والأزياء بكلية الآداب.

ويأتي المعرض في ظل عرض الإنتاج الفني المسرحي سواء من تصميم ديكور أو أزياء أو أقنعة وإكسسوار لكل من الدكتور محمد سعد عبد الهادي والدكتور وحيد السعدني والدكتورة ولاء البنا بقسم المسرح تخصص الديكور والأزياء.

وهنأ الدكتور السيد قنديل القائمين على المعرض، مؤكدًا أهمية المسرح في بناء وعي وثقافة الطلاب؛ إذ تهتم الجامعة بمجال الفنون فهي جامعة فنون لاحتوائها على أعرق الكليات الفنية.

وأكدت الدكتورة مها حسني أن قسم المسرح قام بتخريج عدد كبير من القامات المسرح كما يحتوي على نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وهو ماعهدته كلية الآداب من تميز وتفرد في كافة الأقسام.

وتضمن المعرض ٢٥ لوحة وعمل فني، وتتنوع الأعمال ما بين المراحل الأولى للفكرة ثم عمل المشاهد والتصميمات النهائية ثم عمل الرسوم التنفيذية ثم مراحل التصنيع والتركيب على خشبة المسرح، وبعد ذلك صور من العرض المسرحي بلحظات الإضاءة المختلفة، وتنوعت الأعمال أيضاً سواء كانت على خشبة المسرح التقليدي المغلق والمسرح المكشوف.

وجاءت الأعمال في العروض المسرحية جريمة في جزيرة الماعز، وعرض رابونزل للدكتور محمد سعد الهادي، كذلك المجاذيب، وأيوب وناعسة وعرض والله ماحد قالنا للدكتور وحيد السعدني، وعروض انسو هيروسترات، وأزياء السلطان يلهو، وأطفال المتاريس للدكتورة ولاء البنا.

وقد أبدى الجميع إعجابهم بمستوى المعرض والتنظيم وحداثة الأعمال ودقتها وأسلوب العرض.