7 جرحى بحادثة في مدينة ملاهي بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة سبعة أشخاص معظمهم بجروح طفيفة خلال استعراض في مدينة ملاهي "أوروبا -بارك" الأكبر في ألمانيا، والواقعة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت الشرطة في بيانها إن قرابة الساعة الخامسة أمس الاثنين، لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها، مُشيرةً إلى إصابة خمسة أشخاص من فنانين وزائرين بالحادثة.

وتابعت: أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لمراقبة حالاتهم، وتم فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وفي 19 يونيو، اندلع حريق في مدينة الملاهي نفسها؛ بسبب ما رُجح أنها مشكلة تقنية، وتعيّن بسبب ذلك إجلاء 25 ألف شخص من المكان.

وافتُتحت "يوروبا -بارك" الواقعة على مسافة وسطى بين فرايبورج إم بريسجاو الألمانية وستراسبورج الفرنسية سنة 1975.

ويُشير مالكو هذه المدينة الترفيهية إلى أنّ نحو ستة ملايين شخص يزورونها سنويًا، ما يجعلها إحدى مدن الملاهي الرئيسية في أوروبا.