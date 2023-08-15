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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس جامعة طنطا: تقديم ١٩ برنامجا متميزا للطلاب أهمها الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تستعد لاستقبال الطلاب؛ من خلال تقديم 19 برنامجا جديدا ومتميزا، أهمها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية.

وأشار “ذكي” خلال مداخلة هاتفية  عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن جامعة طنطا تمتلك أحدث “الروبوتات" في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي يقدم خريجين متميزين في هذا المجال، حيث يزود الطالب بما يحتاجه لمواكبة سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن برنامج الهندسة الحيوية لا يوجد منه سوى برنامجين على مستوى الجامعات الحكومية، ويتميز بكونه له علاقة وطيدة بالأجهزة الطبية والتي تعمل بمنظومات ذكية ومتقدمة للغاية.

طنطا الأجهزة الطبية الجامعات الحكومية الذكاء الاصطناعي الروبوت