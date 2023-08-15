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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لـ29 أغسطس.. تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب في الوايلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما، لجلسة 29 أغسطس الجاري.

وكان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا مصابا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة قتل شخص قسم شرطة الوايلى