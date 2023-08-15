القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 70 لفافة هيروين ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الهيروين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، عدد 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، عدد 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض" وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.