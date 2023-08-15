بالفيديو| بمشاركة أكثر من 20 دولة.. تفاصيل إقامة البطولة الدولية للتنس في المنصورة

قال الكابتن حسام محرم، مدير البطولة الدولية للتنس، إن بطولة التنس الدولية تشارك فيها أكثر من 20 دولة من مختلف الجنسيات، مثل أمريكا والهند والسعودية والعراق وتركيا، حيث إنها مصنفة تصنيفًا عاليًا، وهو ما يثري البطولة ويجعلها من أقوى البطولات الدولية.

وأضاف "محرم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن ملاعب التنس في مصر تعتبر من أفضل الملاعب، واللاعبين المصريين يشاركون فى هذه البطولة بكل قوة، موضحًا أن اللاعبة كنزي عبد العزيز وصلت للأدوار الرئيسية في البطولة بالأمس.

وتابعت، أن مدينة المنصورة، والتي ستقام بها البطولة، تشهد طفرة كبيرة من الناحية الإنشائية والجمالية والفندقية، موضحًا: "نستعد للبطولة منذ شهر يونيو، وجهزنا الفنادق القريبة من النادي وعلى بعد خطوات، حيث أن ملف الإقامة كان عامل مهم جدًا للإتحاد الدولي، والإقامة لدينا عالية وغيرها من الخدمات".

وأردف: أن مديري الاتحاد المصري للتنس على تواصل يومي ودائم للاطمئنان على الملاعب والإقامة وكيفية سير البطولة، قائلًا: "الأمور ماشية بشكل كويس جدًا".