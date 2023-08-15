اليوم.. عبدالرؤوف خليفة يجتمع مع الصحفيين الحاجزين بأراضي حدائق أكتوبر

وجّه عبدالرؤوف خليفة رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، بالدعوة للزملاء الحاجزين بمشروع مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، للقاء عاجل اليوم الثلاثاء، الساعة السادسة والنصف مساءً ببهو كافتيريا النقابة بالطابق الثامن.

ويتناول الاجتماع حوارًا حول مستقبل إقامة المشروع، وخروجه للنور في أسرع وقت ممكن.

وقال “خليفة” في دعوته: “أريد حضور أكبر عدد ممكن من الزملاء الحاجزين، كون هذا اللقاء سوف يتحدد على أثره خطوات البدء في التنفيذ، وقبل انقضاء مهلة الوقت المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية، لسداد قيمة الدفعة المالية المقدمة”.

وأضاف: “كما وعدت الجميع من قبل، باستعادة قطعة الأرض البلغ مساحتها 31 فدان، وقد أوفيت بالوعد، وحصلت على موافقة المحترم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعادة التعامل عليها، وتلقيت خطابًا رسميًا بذلك”.