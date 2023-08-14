"المياه أمن قومي" في قصر ثقافة حلايب

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عقد قصر ثقافة رأس غارب بالبحر الأحمر محاضرة بعنوان "الصحة وعلاقتها بنوع الوجبات الغذائية تحدثت بها د. إيمان سمير طبيبة بادارة رأس غارب الصحية، للأطفال رواد الموقع عن أهمية وجبة الإفطار، وعن بعض المشروبات المضرة بصحتهم وخاصة أنهم في سن النمو وأن هناك مشروبات حديثة يتناولها العديد من الأطفال والشباب تؤثر على صحة القلب والجسم بشكل عام.

نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الأمن المائي أمن قومي"، تحدث بها محمود عاطف معلم أول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الأزهري موضحا أن الماء أصل الوجود في الحياة وجسم الإنسان يتكون من ٦٠٪ من الماء، وضمن الفعاليات الفنية قدم عرض فني لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر قدموا خلاله رقصات "الهركاك، والهوسيت" التي تحكي تراث الجنوب بقيادة الفنان عوض الله كرار.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة لتعليم الرسم الحر أوضح خلالها الفنان إبراهيم عبدالله رسام كاريكاتير سمات الرسم وقام بتدريب الرواد على الرسم بالألوان الفلوماستر وأقلام الرصاص وكيفية التلوين.

وشهد قصر ثقافة أبو رماد بعض الورش الفنية منها ورشة فنية باستخدام الطين الأسواني أوضحت بها شيماء مصطفى للأطفال كيف نشكل بالطين الأسواني المادة الخام التى تخرج من أرض الجنوب وشرحت طريقة تجهيز العجينة وإخراج الهواء منها وتجانس مكوناتها وتجهيزها للتشكيل بعد ذلك لعمل أشكال فنية متنوعة ونابعة من أنامل الأطفال، وورشة أخرى لتشكيل عجينة الصلصال بإشراف شاهندة محمد ، إلى جانب ذلك أقيمت تدريبات عملية لعروض وعرائس الطاولة بتقنية المسرح الأسود شهدت مشاركة الأطفال في تحريك العرائس، وعمل الإضاءة وأهميتها.

وشهدت الأنشطة المتنوعة بمواقع بيت ثقافة القصير ومكتبة الخالدين بسفاجا وقصر ثقافة الغردقة زخما وتنوعا في الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة والتي شهدت إقبالا كبيرا من الرواد استمرارا للفعاليات المكثفة بالإجازة الصيفية.