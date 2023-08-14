بشير حسن: قررت أن أبدأ خطتي في "سي بي سي" من الشارع

قال الإعلامي بشير حسن رئيس قناة سي بي سي العامة، إنه عرف بخبر توليه رئاسة قناة سي بي سي قبل ساعات قليلة عبر منشور الإعلامي أحمد الطاهري، وسبب له ضجيج الترحيب بالخبر حالة من الخوف، لأن قناة سي بي سي قناة كبيرة تتوجه لكل الفئات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد إبلاغه رسميا بتولي المنصب، قرر أن يبدأ من الشارع، وأن يقدم ما يحتاجه المواطن، مشيدا بتجربة قناة "القاهرة الإخبارية" ونجاحها، وأيضا تجربة القناة الوثائقية.

ولفت إلى أن هذا التوقيت نحتاج فيه لأفكار جديدة، وبعد رحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل أصبحت هناك منطقة شاغرة، وأصبح الجميع يريد أن يملأ هذه المكانة، ولديهم شعور بالاستحقاق بهذه المكانة، فحذرت في مقال أخير هذه الناس أن تسقط في منطقة الوهم.

ولفت إلى أن بعض المتلونين يحاول كل مرة أن يقوم بدور الناصح الأمين، ويختفي ويظهر على فترات، وله مواسم، في 2011 وفي 2013، يدعي النصح، وقلت قبل ذلك إنني مللت من الكتابة عن المتلونين ولم يملوا، نحن في مرحلة أن من يريد أن يقول شيئا يقوله لكن يتحدث بلسانه وليس بلسان غيره، كن صحفيا لك وجهة نظرك ولا تتبنى وجهة نظر غيرك.

وعلق الطاهري أن "هذه الشخصية التي يتحدث عنها بشير، تحاول منذ 25 عاما أن تقنعنا أنها شخصية مفكرة، ولكن الأستاذ هيكل لم يحاول أن يقنعنا، نحن من ذهبنا إليه، حتى بعد رحيله نرجع لكتبه وكتاباته".