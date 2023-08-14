السفارة الأمريكية بالقاهرة ترحب بشون جونز كمدير جديد لبعثة الوكالة للتنمية الدولية

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بوصول شون جونز وتوليه منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

يجلب شون جونز ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد، حيث سيشرف على ملف يضم أكثر من ٤٥ مشروعًا تم تمويلهم كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر والتي تبلغ ١٢٥ مليون دولار سنويا.

قال جونز مدير البعثة: "يسعدني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر". وأضاف جونز: "أتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة وتغير المناخ.

يأتي مدير البعثة جونز إلى مصر بخلفية متميزة، حيث شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك. كما شغل أيضًا مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية. جونز حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ميشيغان ودرجة البكالوريوس من كلية أورسينوس في ولاية بنسلفانيا.

من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من ٣٠ مليار دولار في تنمية مصر. عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وساهمت في تحسين وضع الشعب المصري.