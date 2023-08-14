البابا فرنسيس يوضح "الأمراض الخمسة عشر" للكهنة

تحدث البابا فرنسيس في خطابه الموجه إلى الأساقفة والكهنة المسؤولين في المقر البابوي عن خمسة عشر مرضاً يمكن أن تصيب المسؤولين في الكنيسة وهي:

١. مرض الشعور بأننا "خالدون"، ومحصنون ولا غنى عنا، ونتصرف من هذا المنطلق مع الناس.

٢. مرض"مرثا"، أي الانهماك في الأعمال وترك ما هو اهم "يسوع المسيح" الجالية تحت قدميه "مريم"، المصغية إليه.

٣. مرض التحجر وفقدان المشاعر والإحساس بالآخرين والاختباء خلف المكاتب والأوراق وكأننا موظفين لا مكرسين.

٤. مرض التخطيط المفرط وعدم ترك مساحة لعمل الروح، والرغبة في التحكم في كل شيء.

٥. مرض سوء التنسيق، عندما لا نصغي لبعضنا، نعمل بالانفرادية، نستغني عن بعضنا.

٦. مرض "الزهايمر الروحي"، عندما ننسى عمل الله في حياتنا ونركز على المنحوتات التي صنعتها أيادينا.

٧. مرض التنافس على المجد الباطل بالمناصب والالقاب والكراسي، فنصير أشخاصا مزيفين.

٨. مرض "الشيزوفرينيا الوجوديّة"، عندما نعيش في الخفاء حياة أخرى غير التي نظهرها.

٩. مرض الثرثرة والتذّمر والنميمة، فنتحول إلى "قتلة بدم بارد".

١٠. مرض "تأليه القادة"، الذي يأتي من النفاق والوصولية.

١١. مرض عدم الإحساس بالآخرين، والشعور بالسعادة لسقوطهم. ناسين قول الرب الذى قال: المحبة لا تطلب مالنفسها.

١٢. مرض "الوجه الجنائزي"، عندما نعتقد أن الجدية تتساوى مع العبوس وأخذ مسافات من الآخرين. وتتحجر قلوبنا وأحشائنا نحوهم.

١٣. مرض تكنيز الخيرات المادية، لسد الفراغ الوجودي بداخلنا، وعدم الاكتفاء بما هو ضروري فقط.

١٤. مرض "سرطان الدوائر المغلقة"، الذي يجعلنا ننغلق على مجموعة ولا نرغب برؤية أو مقابلة أحد.

١٥. مرض المكسب الدنيوي، عندما نحاول أن نظهر على وسائل التواصل الإجتماعي لاستعراض قدراتنا وأننا فقط الأقوى والأجدر.