بالمستندات.. فرج عامر يتحدى أعضاء عمومية سموحة بالتعامل مع وكيل لاعبين حصري

شهدت الجروبات الخاصة بأعضاء نادي سموحة حالة من الغليان والغضب، بسبب إصرار فرج عامر رئيس النادي على التعامل مع وكيل اللاعبين أنور شلوفة، دون غيره وأنه هو الوحيد المسئول عن إقرار قيم عقود اللاعبين ويفرضها على إدارة النادي ويحصل على "عمولة" من الطرفين تضاف على عقود اللاعبين ما أثار حفيظة الأعضاء وشكوكهم حول ذلك.

وكان نادي سموحة في موسم 2020 / 2021 تعاقد مع اللاعب محمود البدري من خلال الوكيل أنور شلوفة وبمباركة من المهندس فرج عامر رئيس النادي و في واقعة هي الأغرب كانت قيمة التعاقد عن الموسم الأول 4697000 والموسم الثاني 2894000 والموسم الثالث 3694000.

حيث أنه من الغريب أن يكون الموسم الأول بضعف قيمة الموسم الثاني تقريبا، لاقي هذا التعاقد معارضة من أحد أعضاء مجلس الإدارة آنداك إلا أن فرج عامر أصر على التعاقد مع اللاعب طبقا لهذه المبالغ المالية، بل وأطاح فرج عامر بهذا العضو لاحقا من مجلس الإدارة.

وفي الوقت الذي فرض فيه فرج عامر على أعضاء الجمعية العمومية تسديد مبلغ 500 جنيه لسداد مديونية الإصلاح الزراعي فإنه في نفس الوقت فوض أنور شلوفة وكيل اللاعبين للتعاقد مع لاعبين للفريق الأول بمبالغ خيالية وتكبيد خزينة النادي عشرات الملايين.

ويتعرض فرج عامر لهجوم شديد من أعضاء الجمعية العمومية علي صفحات التواصل الاجتماعي وهناك أصوات تنادي بالتوقيع علي مطالبات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس فرج عامر.