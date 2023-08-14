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الإثنين 14 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

من العجوزة لأبو النمرس.. ضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر سيدة من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وتعقبها معرضًا حياتها للخطر، فضلًا عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة أيدت مضمون المنشور، كما أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.

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