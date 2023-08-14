استجابةً لشكاوى المواطنين.. غلق مطاعم مخالفة بالبدرشين وأوسيم ورفع تجمعات للقمامة بمنشأة القناطر

وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم بمنطقة ميت رهينة نظرًا للأضرار التى يتسبب بها للأهالى.

تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص ويحدث ضوضاء ويتعدي علي الطريق العام، وعلى الفور وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم.

وقامت إدارة النظافة بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشى البلد إستجابةً لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.

كما تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبه اليمن في مركز ومدينة أوسيم، والتشديد بعدم التعدي مجددًا على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقه من اعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل علي مدار اليوم وإحداث ضوضاء.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل حيال الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.