"تعليم القاهرة" تعلن موعد غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية

أعلن أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية اعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٥ الساعة الثانية عشرة مساءً.

وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة قد أتاحت في وقت سابق، التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات بدءا السبت 1 يوليو 2023 ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد تحويلات للمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، ولكن يستطيع أولياء الأمور التحويل من المستوى الثاني لرياض الأطفال.