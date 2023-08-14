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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن موعد غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلن أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية اعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٥ الساعة الثانية عشرة مساءً.

وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة قد أتاحت في وقت سابق، التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات بدءا السبت 1 يوليو 2023 ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مؤكدة  أنه لا يوجد تحويلات للمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، ولكن يستطيع أولياء الأمور التحويل من المستوى الثاني لرياض الأطفال.

التحويل بين المدارس التحويلات الالكترونية التربية والتعليم أولياء الأمور