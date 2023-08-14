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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. "الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "يوم آخر" لـ أماني فهمي بقاعة الباب سليم

معرض يوم اخر
معرض "يوم اخر"
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، عن افتتاح معرض للفنانة أماني فهمي تحت عنوان "يوم آخر"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء  غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 بقاعة الباب سليم.

ويستمر المعرض حتى 26 أغسطس الجاري، بقاعة الباب سليم - متحف الفن المصري الحديث - دار الأوبرا، على أن يتم افتتاحه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

يقع متحف الفن المصري الحديث داخل حرم دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بحي الزمالك، ويجمع بين عدد غير محدود من الاتجاهات الفكرية، فتجد فيه لوحات تمثل المدرسة الواقعية والتجريدية والسريالية والتكعبية والدادية.

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قطاع الفنون التشكيلية معرض يوم اخر متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية فن تشكيلي