بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق السلوم

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق مطروح السلوم، وتم نقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

استقبل مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، 9 مصابين نتيجة حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق المشار إليه.

وحصلت البوابة نيوز، على قائمة بأسماء المصابين وهم، أحمد محمد عبد الحميد 42 سنة، يعاني من كسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الأيسر وسحجات وكدمات، وصلاح جمعه على 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأمانى موسى عبد الحميد 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد محمد الخطيب 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد عبد الراضى محمد 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونصره صالح سعيد 54 سنة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد شهدى محمد 44 سنة، مصاب بكسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات، وأحمد خالد السيد حسين 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيمن، ونجم الدين عمر 31 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.