فقدان أكثر من 30 شخصا عقب انهيار أرضي في منجم بشمال ميانمار

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 09:37 ص

أعلنت سلطات ميانمار فقدان أكثر من 30 شخصا عقب وقوع انهيار أرضي في منجم بشمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن قائد فريق الإنقاذ قوله إن نحو 34 عاملا جرفوا في بحيرة عندما وقع الانهيار الأرضي بالقرب من قرية مانا، بينما أصيب 8 من العمال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أنه في يوليو 2020، لقى ما لا يقل عن 162 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي بنفس المنطقة، بينما خلف حادث وقع في نوفمبر 2015 مصرع 113 شخصا.

الأرضي بالقرب من قرية مانا، بينما أصيب 8 من العمال ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.