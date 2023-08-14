ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يبحث مع أمريكا نتائج حوار التعاون الأمني المشترك

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، مع سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وذكر مجلس النواب العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والخدمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي العراق