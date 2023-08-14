العراق يبحث مع أمريكا نتائج حوار التعاون الأمني المشترك

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، مع سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وذكر مجلس النواب العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والخدمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.