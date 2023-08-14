مقتل 5 أشخاص بينهم طفل جراء انفجار دمر 3 مبان في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية يوم الأحد العثور على جثث 5 أشخاص، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، تسبب في تدمير ثلاثة مبان وألحق أضرارا بـما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

قال لاني كونلي رئيس شرطة مدينة بلوم بورو إن 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق انتشلت بعد وقت قصير من الانفجار، في العاشرة والنصف من صباح السبت في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرج.

وصرح ريتش فيتزجيرالد المدير التنفيذي في مقاطعة أليجيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي المنطقة".

وأعلن ستيف إمبارلينا نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.

من المتوقع أن يقدم مكتب الفاحص الطبي لمقاطعة أليجيني معلومات إضافية بشأن الوفيات.

سبب الانفجار مازال قيد التحقيق من قبل مكتب دائرة إطفاء الحرائق بالإضافة لقوة إنفاذ القانون في الحي والمقاطعة.