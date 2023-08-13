مواهب أوبرا الإسكندرية ودمنهور تستحوذ على إعجاب جمهور البحيرة.. صور

نجح الدارسون بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، فى الاستحواذ على اعجاب جمهور المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمحافظة البحيرة.

فعلى مسرح أوبرا دمنهور وبقيادة ومصاحبة على آلة البيانو للدكتور محمد حسنى، استمتع الحضور بباقة من أعمال الطرب التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية، إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة التى تحمل قيمة فنية جادة، وبأداء مميز وأصوات واعدة تغنى بها كل من: حبيبة، ونانسى، وأمنية، وآيه بـ موشحات "عجبا لغزال، ولما بدا يتثنى، ويا غريب الدار، ويا بهجة الروح، ولحظ رنا، وبتونس بيك، وتملى فى قلبى يا حبيبى، وأنت عمرى، وقديش كان في ناس، وأنا المصري، والحلوة دى، ومن ورا ستارة الليالى، وفيها حاجة حلوة" وغيرها .

وكان الحفل قد بدأ بفقرة فنية لفصل الإيقاع الشرقى تدريب الفنان سعيد الأرتيست، تضمن مجموعة من الألحان والإيقاعات المبتكرة.