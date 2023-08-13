"الثقافة" تعتمد برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل .

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وأضاف داغر، أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفل، حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى، إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.

وأوضح داغر، أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات، إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، مؤكدا أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى .

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، ونسمة محجوب، ومجموعة التشيللو state of hermony، وفايا يونان، واوركسترا القاهرة السيمفونى، وفريق وسط البلد، ونادية مصطفى، وهاني شاكر، وسيمون، وهشام عباس، ومني بوركهارد، ومصطفى حجاج ، ومصطفي شوقى، وغالية بن على، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وعلى الحجار، وكورال كلية التربية الموسيقية، وعزيز مرقة، وسعيد الأرتيست، وليد توفيق، وهشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .