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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

6 لاعبات من الزمالك في قائمة منتخب الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا

طائرة الزمالك سيدات
طائرة الزمالك سيدات
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 قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو استدعاء 6 لاعبات من صفوف فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

وضمت قائمة المنتخب من الزمالك كل من: أيسل نديم ومريم متولي ومايا ممدوح ودانا شوقي وداليا المرشدي وسابين حسن عابد. 

كان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الحالي قبل أن يتم تغيير الموعد ليكون في الفترة من 14 حتى 25 من نفس الشهر.

 وأعلن مسئولو الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة المغربية بشرى حجيج مشاركة 19 منتخبا في البطولة. 

ويقود منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا.

ماركو أنطونيو الزمالك بطولة افريقيا أيسل نديم مريم متولي مايا ممدوح