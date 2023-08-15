وجوه جديدة بمعسكر الأهلي في النمسا

يحسم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الأهلى التى يخوض بها معسكر النمسا المقرر انطلاقه نهاية شهر أغسطس الجارى استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024 عقب عودة الفريق من الإجازة التى حصل عليها بعد نهاية الموسم.

وأنهى مسئولو القلعة الحمراء ترتيبات سفر البعثة واستخراج تأشيرات السفر لعدد كبير من اللاعبين وفى انتظار قرار “كولر” لتحديد القائمة المقرر أن تسافر إلى النمسا يوم 24 أغسطس الجارى لحضور المعسكر التحضيرى.

وكشفت مصادر بالنادى الأهلى، أن معسكر النمسا سيشهد ظهور 10 وجوه جديدة ما بين الصفقات التى تعاقد معها النادى أو اللاعبين العائدين من الإعارة بالإضافة إلى بعض الناشئين حيث سيتواجد كل من إمام عاشور ورضا سليم المنضمين إلى صفوف القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، والثنائى العائد من الإعارة صلاح محسن وكريم نيدفيد بعدما استقر كولر على عودتهما.

كما اختار مارسيل كولر 6 لاعبين شباب سيتم المفاضلة بينهم للسفر مع الفريق فى معسكر النمسا وهم: معتز محمد وميدو نبيل ومحمد أحمد زعلوك وأحمد أشرف ومحمد عبدالله وأحمد خالد كاباكا.