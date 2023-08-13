ارتفاع ضحايا الطقس السيئ بالصين والهند

أفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية بإصابة 16 طفلا بسبب صواعق البرق في ولاية "أوديشا" بشمال شرق البلاد، مشيرة إلى أنه تم نقل الطلاب المصابين إلى مستشفى قريب، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وفي الصين، أعلنت الحكومة ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالقرب من مدينة "شيان" الواقعة غرب البلاد إلى 21 قتيلا، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن 6 مفقودين.

وأوضح مكتب إدارة الطوارئ في مدينة "شيان" أن الانهيارات الطينية والفيضانات التي شهدتها المنطقة على مدار الأيام الماضية تسببت أيضا في تدمير طريق سريع، وانقطاع الكهرباء عن نحو 900 منزل.. ولفت إلى أن فرق الإنقاذ، التي يبلغ إجمالي عدد أفرادها 980 شخصا، تواصل عمليات البحث عن المفقودين.