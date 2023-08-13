بريطانيا تقدم 250 ألف جنيه إسترليني لمتضرري فيضانات بنجلاديش

قدمت المملكة المتحدة 250 ألف جنيه إسترليني دعما للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الطقس السيئ في الهند والصين إلى 37 قتيلا ومصابا، فضلا عن الأضرار المادية.

ففي المملكة المتحدة، ذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المملكة ستقدم دعما إنسانيا بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني لأكثر من 18 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في مناطق "بانداربان ورانجاماتي وكوكس بازار" في بنجلاديش.

ومن جهتها، قالت المفوضة السامية البريطانية في بنجلاديش سارة كوك "تقف المملكة المتحدة إلى جانب جميع المتضررين من الفيضانات المدمرة في شرق بنجلاديش"، موضحة أن هذا الدعم سيوفر مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة.