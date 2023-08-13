رئيس جامعة بني سويف يستعرض الخطة التدريبية لمركز تنمية الموارد البشرية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية ومركز الخدمات والورش الإنتاجية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، الدكتورة نرمين عاطف مدير مركز الإنتاج والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

واستعرض رئيس جامعة بني سويف خلال الاجتماع الخطة التدريبية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة للعام القادم، موضحاً أن الخطة تشمل عدداً من الدورات منها التأهيل للعمل بالسلك الجامعي، ودورة القيادات الجامعية، الإضافة إلى دورات متخصصة في العديد من الموضوعات كالتخطيط الاستراتيجي، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية وغيرها.

وخلال اجتماع مركز الورش والخدمات الإنتاجية ناقش رئيس الجامعة عدة موضوعات منها وحدة الألبان ومقترحات التسويق لزيادة المبيعات منها خدمة التصنيع للغير داخل الوحدة، كما تم عرض الحساب الختامي للمركز، وتم مناقشة آخر مستجدات أعمال التصنيع المتعلقة بمدرجات الجامعة الأهلية، بالإضافة إلى أعمال النجارة من خلال تصميم وتنفيذ عدد 280 مكتب، و28 دولاب، و110 مقعد انتظار، كما تم تصميم وتنفيذ بنشات لعدد 26 قاعة تدريسية و6 مدرجات، وتصميم وتنفيذ 254 منضدة، و100 بوردة رسم و20 سبورة، و3100 كرسي، وتصنيع وتركيب أكثر من 60شباك و30 باب حماية، وتصميم مظلة انتظار للسيارات وبرجولة بكلية الخدمة الاجتماعية، وتصنيع غرفة حديد لمشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بكلية علوم الأرض وأخرى لمنظومة الحريق بمبنى الإدارة وثالثة لحماية مولد الكهرباء بالحرم الجامعي، وتصميم وتفصيل الملابس الرياضية لرعاية الشباب، وتفصيل 200 غطاء لحاف وأكياس مخدات لصالح دار الضيافة، وصيانة 295 سرير بالمدن الجامعية وصيانة وتركيب وعدد من الأنتريهات والكراسي بمختلف الكليات والمراكز والحدات، وتصميم 25 سرير مرضي للعيادات بكلية العلاج الطبيعي، والحدادة وإعادة التدوير والصيانة.