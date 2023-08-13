الحزن يخيم على أهالى الدقهلية عقب وفاة 5 شباب من عائلة واحدة فى حادث

سادت حالة من الحزن ببن أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، عقب ورود خبر لهم بمصرع 5 شباب من أسرة واحده إثنان أشقاء وثلاثة آخرين أولاد عمهم، في حادث سير على طريق كفر شكر ميت غمر.

وخرج الأهالى على مداخل القرية انتظارا لوصول الجثامين وسط حالة من الحزن الشديد على الشباب الخمسة وهم محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته روان، وانجال عمهم فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله وشقيقه مهاب.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثامين الشباب الخمسة بمدافن الأسرة بالقرية اليوم عقب وصول والد محمود وروان من الخارج حيث يعمل بدولة الكويت.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر ميت غمر ووجود ضحايا.

وبإنتقال ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة، إلى أنه لفظ أنفاسه متأثرا باصابته وجرى التحفظ على فى المشرحة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.