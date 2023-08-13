تعرف على موعد عودة الونش لتدريبات الزمالك

يسعى محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاج للحاق بصفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

ويتواجد محمود حمدي الونش، في الإمارات لتنفيذ البرنامج التأهيلي، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، في أحد مستشفيات مدينة ميونيخ الألمانية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الونش يستمر بالإمارات لمدة تتراوح من 45 إلى 60 يوما، لإنهاء البرنامج العلاجي، والعودة مرة أخرى إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك.

وتعرض الونش لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع الزمالك خلال مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وذلك بعد فترة قليلة من عودته وتعافيه من الإصابة في أوتار العضلة الخلفية وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.