ننشر تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية في الإسكندرية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب، كالآتي:

رئيس الغرفة: أحمد الوكيل.

النائب الأول: أحمد حسن.

النائب الثاني: أحمد صقر.

السكرتير العام: عمرو مصيلحي.

أمين الصندوق: الدكتور ياسر المناويشي.

أمين الصندوق المساعد: المهندس شريف بقطر.

ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: الدكتور كرم كردي.

ويأتي تشكيل هيئة المكتب، عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 18 عضوًا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بتعيين نصف عدد الأعضاء، ليصبح نصاب مجلس إدارة الغرفة يتكون من الأعضاء المنتخبين، وعددهم 9 أعضاء.

جاء الأعضاء المنتخبين كالآتي: أحمد الوكيل وعمرو مصيلحي وأحمد صقر ومحمد فتح الله وياسر المناويشي وأحمد حسن وعمر الغنيمي ومحمد حفني وشريف بقطر.

أما الأعضاء المعينين، فعددهم 9 أيضًا، وهم: أشرف إبراهيم منير الجزائرلى وكرم كردى عبدالفتاح وشريف زكى سعيد مختار وأشرف خالد داود والبديوي السيد محمد على وإسماعيل نبيل ياقوت أبوحمدة ورانيا على محمود مهران ومحمود أحمد مرعي وأحمد نبيل زكريا الكاتب.