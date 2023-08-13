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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق توك توك وشاب تورطا في مشاجرة بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين بمدينة نصر وضبط طرفيها.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى  ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: سائق مركبة "توك توك" وطرف ثان: أحد الأشخاص بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة إستقلال الطرف الثانى لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى بإستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، مركبة "التوك توك" قيادته، وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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