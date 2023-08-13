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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار منافسات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا

بطولة الصعيد للسباحة
بطولة الصعيد للسباحة
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تواصل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة منافساتها على أرض محافظة المنيا للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجارى برعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من ١١٣٠ سباحا وسباحة لأول مرة فى بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، مشيرا إلى أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، فى سباحات الحرة والصدر والظهر والفراشة.

أسامة القاضي محافظ المنيا إتحاد المصرى للسباحة الاتحاد المصرى للسباحة الشباب والرياضة محافظة المنيا