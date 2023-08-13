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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كنت بأدبها".. ننشر اعترافات المتهم بقتل ابنة شقيقه المتوفي بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أدلي المتهم بقتل نجلة شقيقه البالغة من العمر 3 سنوات ضرباً بعد وصلة تعذيب باعترافاته أمام رجال مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مشيرا الى أنه تعدي علي المتوفاة بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون إستئذان.

وأضاف المتهم في اعترافاته امام رجال المباحث: “ أن الطفلة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم”.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفلة 3 سنوات فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم ، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة عم الطفلة مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

وإعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث مابها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون إستئذان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيق.

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