في اليوم العالمي لأعسر اليد.. مزايا وصفات مزهلة.. وشخصيات سياسية ورياضية بارزة يستخدمون اليسرى

يوافق اليوم الأحد 13 أغسطس، الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب اليد اليسرى، الذين يمثلون 10% من سكان العالم.

من بين أبرز أصحاب اليد اليسرى، اثنين من أغنى رجال العالم، وهم الأميركيان بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك، وذلك وفقًا لـ "سكاى نيوز".

ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي اعتمدت على اليد اليسرى، أيضًا الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والمبتكر الأمريكي هينري فورد، والفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، والعبقري ألبرت آينشتاين، الذي كان يتقن كذلك العمل بيده اليمنى.

أما في عالم الرياضة، فاشتهر الأسطورة الأرجنتينية مارادونا كونه أعسر، وفي عالم هولييود، تشمل قائمة أصحاب اليد اليسرى توم كروز، وروبرت دي نيرو، وبراد بيت، وأنجيلينا جولي، وسيلفستر ستالون، وجوليا روبرتس، وجيم كاري.

أما بين السياسيين، فقد اشتهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كونه أيسر، وكذلك الزعيم البريطاني السابق وينستون تشيرشتل، ومثله حفيد ملكة بريطانيا، الأمير وليام.

يتميز الشخص الأعسر أو الذى يكتب بيده اليسري بصفات معينة حددها علم النفس، وفقًا لما ذكره موقع "jagranjosh".

صفات الشخص الأعسر

مواجهة التحديات

يتسم الشخص الذى يستخدم يده اليسرى في كل شيء، بالتحدى والقدرة على التغلب على أي تحدي يصادفه في حياته اليومية، وذلك لقدرته على التعايش مع استخدام يده اليسرى في الحياة اليومية التي غالبًا ما تكون كل عناصرها مهيأة لمستخدمي اليد اليمنى.

حلال للمشاكل

والأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يستيطعون حل مشاكلهم حيث يستطيعون ابتكار حلول إبداعية وفريدة، ويتعاملون مع المواقف الصعبة بمنتهى السهولة.

صبور وذكى

يتميز الشخص الذى يستخدم يده اليسري بمستوى عالٍ من الصبر وإرادة قوية ومستوى عالى من الذكاء كما يهتم بأدق التفاصيل في حياته.

مبدع

يتميز الشخص الأعسر بأنه يستخدم النصف الأيمن الدماغ المرتبط بالإبداع والإبتكار، لذلك فهو شخص مبدع ناجح في المجالات الفنية ويستطيع حل أي المسائل الحسابية كما يمتلك مهارات قيادية مميزة.

رياضى ومنافس من الطراز الأول

توصلت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتمتعون دائمًا يستطيعون المنافسة في الألعاب الرياضية مثل الملاكمة والتنس والجولف.

قيادى ماهر

يتميز الشخص الذى يستخدم اليد اليسرى بتمتعه بشخصية قيادية ماهرة قادرة بالتغلب على التحديات كما يتسم بالصبر ومهارات لغوية لذلك كل هذه المميزات تؤهله لتولى المناصب الإدارية في أي مؤسسة يعمل بها.