اليابان تستعد لاقتراب إعصار "لان" من غرب ووسط البلاد

الأحد 13/أغسطس/2023 - 08:51 ص

توقعت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الأحد، بأن يصل إعصار "لان" القوي إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد بعد غد الثلاثاء، محذرة من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات شديدة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الأرصاد القول إن إعصار لان يسافر حاليًا جنوب سلسلة جزر إيزو ويقترب من شرق وغرب اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة في هذه المناطق من الاثنين إلى الثلاثاء، وتحسبا للإعصار، قالت شركة سكة حديد غرب اليابان إنه قد يكون هناك تأخير أو تعليق في خدمات القطارات اعتبارًا من غدا الاثنين.

ووفقا للأرصاد، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت اليابان، كان إعصار لان يقع على بعد 380 كيلومترًا جنوب جزيرة هاتشيجو ويتحرك ببطء إلى الشمال الغربي وهناك رياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترًا في الساعة، وقد يتحرك يوم الأربعاء شمالا عبر بحر اليابان.

ومن المتوقع هطول أمطار تصل إلى 300 إلى 500 ملم على مدار 24 ساعة حتى السادسة صباحًا يوم غدا الاثنين في منطقة توكاي بوسط اليابان، وما يصل إلى 300 ملم في منطقتي كانتو-كوشين وكينكي.