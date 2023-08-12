الصحة ترد على سؤال بشأن عمليات زرع القوقعة للأطفال من ذوي الإعاقة

تلقى المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ردا من وزارة الصحة والسكان على السؤال المقدم منه بشأن عمليات زرع القوقعة التي تتم للأطفال من ذوي الإعاقة فاقدي السمع.

أفادت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بأن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة الخاص بحالات ضعف سمعي حسي عصبي تام مزدوج ، يصدر القرار بتدخل جراحي لزراعة القوقعة غير شامل تكلفة جهاز القوقعة ( يشمل إجراء العملية شاملاً الأجور والمتابعة بعد العملية لمدة عام لإجراء البرمجة ولمدة عامين لإجراء التخاطب ) على أن يتم استلام جهاز القوقعة من الهيئة العامة للتأمين الصحى و يتم سداد قيمة الجهاز عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإضافة الى البروتوكول الخاص بصرف الجهاز الخارجى للقوقعة ( NEURO2 ).

وكان منصور قد تقدم بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن مشاكل ذوي الإعاقة فاقدي السمع ، حيث تلقى عددا من الشكاوى بخصوص هذا الأمر .