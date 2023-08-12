جنايات كفر الشيخ تقضي بحبس متهم بالسجن المشدد 7 سنوات

قضت ، الدائرة الثانية بحكمة جنايات كفر الشيخ ،في القضية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز كفر الشيخ والمقيده برقم ١٢١٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي كفر الشيخ، ضد محمد د م ع ،محبوس ،٢٥ سنه ،عاطل ،مقيم بأحدي قري مركز كفر الشيخ ، حضوريًا علي المتهم بالسجن المشدد، سبع سنوات وتغريمه ١٠٠ الف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمضبوطات والزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب

وجاء في أوراق القضيه ،أن، النقيب احمد ياسر توفيق ، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ ،الراحل ، قد وردت اليه معلومات، أكدتها التحريات، أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ، وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابه العامه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطعه من الحشيش المخدر ،طربة حشيش ، وعلبة بداخلها ٢٠ قطعه من ذات الماده المخدره ومبلغ مالي وهاتف خلوي ، واقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة ذلك ، والتلفون للاتصال بذبائنه ، وكشف المعمل الكيماوي أن الماده المخدره المضبوطه حوزة المتهم ماده بنية داكنة اللون ، جوهر الحشيش المخدر ، والمدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات .

وكان السيد مرجان ، وكيل النيابه العامه ،قد اجري التحقيقات ، وقرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهم المحاكمه بجنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه يوم ١_١_٢٠٢٣ أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات ، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حضوريا حكمها السابق.