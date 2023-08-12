استطلاع للرأي يكشف رفض معظم الدنماركيين لحرق القرآن

ذكرت قناة "تي في 2" وفقا لاستطلاع أجرته "ميغافون" أن ما يزيد عن نصف الدنماركيين يعتقدونبأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق القرآن.

وكشف استطلاع الرأي أن معظم الدنماركيين في الواقع سيؤيدون الحكومة في حال قررت حظر حرق القرآن، من منطلق عدم المساس بثقافات وديانات الشعوب الأخرى.

وأشار الاستطلاع إلى أن 27% من المشاركين "يوافقون بشدة" على حظر حرق القرآن، فيما 24%، "يؤيدون بدرجة ما" حظر هذا الفعل.

ولفتت قناة "تي في 2" في تقريرها إلى أن 51% من المشاركين يؤيدون الحظر، مقابل 39% يعتقدون أنه لا يتوجب فرض حظر.

كا أشار الاستطلاع إلى أن 20% من المشاركين "يعارضون بدرجة ما" التوجه الحكومي لحظر حرق القرآن، في حين أن 19% "يعارضون ذلك بشدة".

وأكد التقرير أن الحكومة الدنماركية لم تقدم بعد مقترحات محددة بشأن حظر "استعراضات" حرق القرآن.

يشار إلي أن المسح الاجتماعي جرى في الشهر الحالي، بمشاركة 1008 أشخاص.

جرى مؤخرا في السويد والدنمارك تنظيم "استعراضات" تم خلالها تدنيس وحرق القرآن الكريم، وقد أدانت منظمة الدول الإسلامية، والكثير من الدول الأعضاء في المنظمة هذه الأعمال بشدة.