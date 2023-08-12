إيلون ماسك يختار إيطاليا لصراع مارك زوكربيرج

يجري إيلون ماسك محادثات مع الحكومة الإيطالية بشأن استضافة قتاله في القفص المقترح مع مارك زوكربيرج في موقع تاريخي في البلاد، لكن الكولوسيوم استبعد كمكان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أثار مالك شركة X Corp والرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة لشركة Facebook فكرة وجود قتال في قفص في سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو.

جاء التحدي بينما كان زوكربيرج يستعد لإطلاق Thread ، وهو موقع تدوين صغير منافس لمنصة Twitter التي أعيدت تسميتها الآن.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، إنه كان يناقش عقد المباراة "مع الاحترام الكامل للمواقع" حيث قد يتم تنظيمها، لكنها لن تقام في روما.

واضاف: "أجريت محادثة هاتفية طويلة وودية مع إيلون ماسك ". تحدثنا عن الشغف المشترك لتاريخ روما القديمة. نحن نناقش كيفية تنظيم حدث خيري كبير واستحضار تاريخي، مع الاحترام الكامل للمواقع. لن يعقد في روما".

رد زوكربيرج : "أحب هذه الرياضة وأنا مستعد للقتال منذ اليوم الذي تحداني فيه إيلون. إذا وافق على تاريخ حقيقي، فسوف تسمعه مني. حتى ذلك الحين، يرجى افتراض أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء يقوله ".