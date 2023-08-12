طعنة نافذة بالصدر.. تجديد حبس المتهمين بقتل مندوب مبيعات بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء اليوم حبس المتهمين بقتل مندوب مبيعات بسبب خلافات نشبت بينهما علي أولوية المرور، 15 يوماً ، على ذمة التحقيقات وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذه بالصدر أودت بحياته.



كان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على عاطلين قتلا مندوب توصيل وسط الشارع بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتول بطعنة فى الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وأخر عاطل بسبب أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك ، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجنى عليه بسكين فى صدره، ولاذا بالفرار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.